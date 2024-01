‘Microsismos’ Sacuden a la CDMX

En varios puntos de la Ciudad de México se han registrado microsismos que no ameritan activación de la alerta sísmica, pero eso no significa que no sean perceptibles para la gente

Febrero 21, 2023 | 15:38 hrs

Mantente informado al instante. ¡Haz clic y únete a nuestros canales en WhatsApp®!