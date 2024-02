¿Qué es el Coming Out Day?

Este 11 de octubre se conmemora el Coming Out Day, conocido en español como el Día para Salir del Clóset, en referencia a las personas de la comunidad LGBTI+ que aún no admiten públicamente sus preferencias e identidades sexuales. Además de abrir la diversidad sexual, respetar los derechos de las personas no heterosexuales es uno de los objetivos de este día.

Octubre 11, 2022 | 16:04 hrs

