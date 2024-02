“Se hace esfuerzo sobrehumano para proteger a mujeres”: Red Nacional de Refugios

Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, señaló en entrevista para N+ Media que 420 millones de pesos destinados al Programa de Refugios no han sido liberados, por lo que no existe el presupuesto que está garantizado para este rubro. La directiva añadió que no se han publicado los lineamientos para que se pueda accesar a los recursos. Figueroa precisó que se realiza un “esfuerzo sobrehumano” para cubrir las necesidades de más de 12 mil mujeres y niñas en situación de riesgo.

Mayo 5, 2022 | 15:50 hrs

