Se intensifican vientos del huracán "Kay"

Aunque “Kay” se mantiene como huracán de categoría 1, se han fortalecido sus rachas de viento, por lo que no se descarta que mañana, 7 de septiembre, alcance la categoría 2. No se espera que el fenómeno impacte directamente en tierra firme, sin embargo, no se descarta algún cambio de trayectoria. Orlando Aurquia tiene el reporte desde Cabo San Lucas.

Septiembre 6, 2022 | 15:20 hrs

