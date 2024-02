“Se truncó mi proyecto de vida”: sobreviviente de la Línea 12 del Metro

Daniel Hernández, sobreviviente del colapso de la Línea 12 del Metro, es una de las personas que no aceptó el acuerdo reparatorio que ofreció el Gobierno de la Ciudad de México por el derrumbe. El joven señaló que no lo aceptó porque no se hizo el peritaje correspondiente conforme la ley lo requiere, además indicó que este accidente truncó su proyecto de vida.

Mayo 3, 2022 | 15:37 hrs

