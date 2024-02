Jesuitas afirman que no se irán de Cerocahui y más noticias en N+ a las 17

N+ a las 17 con Elizabeth Cano y Alejandro Godina: "No es justo, y menos que a nadie le importe”, dice hija de policía asesinada; “Los jesuitas no nos vamos de Cerocahui”, afirman religiosos pese a violencia; Mayo de 2022 cierra con 75 feminicidios; Mujeres temen “cacería de brujas” ante anulación del caso “Roe vs. Wade”; 26 de junio, Día Internacional contra el Abuso y el Tráfico de Drogas.

Junio 27, 2022 | 18:01 hrs

