¿Qué ha provocado los casos de hepatitis aguda infantil en distintos países?

Diane Pérez, periodista especializada en temas de salud, señaló que la ola de hepatitis aguda infantil detectada en al menos 11 países es inquietante, pues hasta el momento no se ha detectado cuál es el virus que ha provocado la enfermedad, pues no son los virus de Tipo A, B o C, los que han provocado esta enfermedad. Hasta el momento, se relaciona que los padecimientos son provocados por un adenovirus F41, pero hasta el momento todo es una hipótesis.

Abril 26, 2022 | 17:43 hrs

