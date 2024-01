TUDN: Novak Djokovic queda fuera del US Open por no estar vacunado

Novak Djokovic, uno de los mejores tenistas de la actualidad, no participará en el US Open, debido a que no está vacunado contra COVID-19. El serbio ha sufrido una gran caída en el ranking del ATP debido a que ha dejado de participar en torneos internacionales por su decisión de no vacunarse.

Agosto 25, 2022 | 17:58 hrs

