¿En qué consiste el Movimiento HAES?

Recientemente, se ha popularizado el movimiento HAES (Health At Every Size) que promueve la salud en todas las tallas, dejando de patologizar el cuerpo humano. Se busca demostrar que el tejido adiposo no se comporta igual en todas las personas. Las nutriólogas Karen Bernal y Atziri Guzmán, de TRIA, comparten con N+ en qué consiste.

Septiembre 28, 2022 | 19:51 hrs

