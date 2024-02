Libro revela nuevas polémicas alrededor de Donald Trump

Recientemente, fue presentado el libro “Confidence Man: The Making of Donald Trump”, escrito por la periodista Maggie Haberman, del diario The New York Times. En las páginas, se abordan algunas de las polémicas en las que se vio envuelto el ahora exmandatario, como el COVID-19, e incluso los documentos confidenciales en posesión del magnate. Valentín Cataldo tiene el reporte.

Octubre 7, 2022 | 19:45 hrs

