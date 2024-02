“Me pudieron haber matado”: Cecilia Flores, madre buscadora

Cecilia Flores, activista y líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, señaló para N+ Media que a pesar de estar registrada en el mecanismo de protección a activistas, este no fue de utilidad cuando lo necesitó, pues aparentemente alguien quiso abrir su refugio y no obtuvo el apoyo que requirió. La activista señaló que no hubo respuesta en el botón de pánico proporcionado por las autoridades.

Abril 26, 2022 | 19:29 hrs

