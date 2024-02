AMLO invalida supuesto convenio en tareas de seguridad entre Zacatecas y EUA

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que el supuesto acuerdo entre el gobernador de Zacatecas, David Monreal, y el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, para trabajar de forma coordinada en temas de seguridad, no tiene validez, pues la Constitución no permite alianzas o tratados con otro Estado ni con potencias extranjeras. Ante esto, Monreal Ávila dijo que no hay nada de qué preocuparse, pues no se firmó ningún acuerdo.

Octubre 10, 2022 | 21:26 hrs

