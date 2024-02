Biden, “optimista” sobre la asistencia de AMLO a la Cumbre de las Américas

La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se mantiene “optimista” en torno a la asistencia a la Cumbre de las Américas de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien ha amagado con no asistir si no se invita a todos los países del continente. La vocera detalló que la lista de invitados aún no ha sido definida.

Mayo 18, 2022 | 21:09 hrs

