¿Cómo impacta en la salud mental la llamada "intoxicación digital"?

La psicóloga Myrthala Garza explicó que actualmente, muchas personas utilizan los dispositivos tecnológicos como una herramienta para desarrollar su trabajo, pero cuando esta situación impacta en las actividades diarias de las personas, ya se puede hablar de un trastorno, por lo que el apoyo de especialistas es fundamental. Entre algunas señales de alerta máxima destacan las incapacidades: no dormir, no comer o no poder cumplir con actividades académicas o laborales.

Agosto 17, 2022 | 21:51 hrs

Mantente informado al instante. ¡Haz clic y únete a nuestros canales en WhatsApp®!