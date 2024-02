Denuncian sospechosa muerte del perro Maple

Maple, un perro de la raza shiba inu, fue llevado por sus dueños con un entrenador, debido a que tenía problemas para interactuar con otros perros, y tras varias sesiones y algunos progresos, Antonio Ávila López, el entrenador, se ofreció a llevar al perro a un campamento en la Ciudad de México, pero el can no regreso. Adriana Modnragón, pareja de Antonio, avisó que el perro supuestamente fue mordido por una víbora, pero no se entregó prueba alguna de la muerte del perro.

Julio 8, 2022 | 21:56 hrs

