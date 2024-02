“Esta operación se ha alargado”, dice Lukashenko sobre la invasión rusa

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, reconoció en entrevista con The Associated Press que no esperaba que la invasión rusa a Ucrania, nombrada por el Kremlin como una “operación especial”, se alargara como lo ha hecho. Lukashenko, señalado por Occidente como facilitador de la invasión rusa, criticó a su homólogo Volodímir Zelenski, pues dijo, debería priorizar encontrar un acuerdo de paz con Moscú.

Mayo 5, 2022 | 21:52 hrs

