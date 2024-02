GIEI no continuaría con investigaciones de Ayotzinapa: Tlachinollan

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señaló que todo apunta que el GIEI ya no continuará con sus investigaciones sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa porque no hay condiciones. De acuerdo con Abel Barrera, director ejecutivo del centro, los padres y madres de los estudiantes han insistido en la renovación del convenio, pero no ha habido respuesta hasta ahora.

Septiembre 28, 2022 | 21:24 hrs

