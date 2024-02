Hormigas, la especie dominante con un total de 20 mil billones en el mundo

En el mundo hay un total de 20 mil billones de hormigas, es decir, por cada persona hay 2.5 millones de estos diminutos insectos de acuerdo a un estudio de científicos de la Universidad de Hong Kong y la Universidad de Wurzburgo, en Alemania, que fue publicado en la Proceedings of the National Academy of Sciences. De acuerdo a la investigación hay más de 12 mil especies distintas cuyos tamaños oscilan entre 1 milímetro y tres centímetros de largo.

Septiembre 23, 2022 | 21:09 hrs

