Inician investigación por papel de Trump en el asalto al Capitolio

De acuerdo con información de los diarios The Washington Post y The New York Times, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya habría iniciado una investigación en torno al involucramiento del expresidente Donald Trump en el asalto al Capitolio, ocurrido el 6 de enero de 2021.

Julio 26, 2022 | 22:06 hrs

