¿La Academia mexicana de cine está en crisis?

Tras la declaración de la presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), Leticia Huijara, quien se quejó de que la institución no tiene recursos y necesitan hacer una pausa, el especialista Gustavo Ambrosio recordó que no es la primera vez que la Academia sufre por falta de recursos y dijo que es grave el anuncio de esta pausa pues la dirigente no explicó a qué se refiere.

Octubre 12, 2022 | 21:53 hrs

Mantente informado al instante. ¡Haz clic y únete a nuestros canales en WhatsApp®!