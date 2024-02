La policía de Uvalde no actuó de forma oportuna durante tiroteo, confirma video

El medio Austin American-Statesman publicó un video que confirma que la policía de Uvalde no actuó de forma oportuna para detener al asesino que mató a 21 personas, incluidos 19 menores, durante el tiroteo en la primaria Robb. El video confirma que durante 77 minutos, los uniformados no actuaron en defensa de los niños que no tenían forma alguna de defenderse del tirador. Valentín Cataldo tiene los detalles.

Julio 12, 2022 | 21:34 hrs

Mantente informado al instante. ¡Haz clic y únete a nuestros canales en WhatsApp®!