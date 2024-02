"Pensé que era una broma": Premio Nobel de Medicina Svante Pääbo

El biólogo sueco Svante Pääbo fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina 2022 por sus descubrimientos sobre la evolución humana, un trabajo que ha servido para entender mejor nuestro sistema inmune y saber qué nos distingue de otros homínidos, como los neandertales y denisovanos. “Creo que todavía no me lo creo. Primero pensé que era una broma muy elaborada de mi grupo, pero luego me sonó como algo muy solemne y acepté la noticia”, reveló.

Octubre 3, 2022 | 22:01 hrs

Mantente informado al instante. ¡Haz clic y únete a nuestros canales en WhatsApp®!