Premios Pulitzer reconocen labor de periodistas ucranianos

Se realizó la entrega número 106 de los Premios Pulitzer, en la que fueron reconocidos medios como The Washington Post, The Miami Herald, The New York Times y Los Angeles Times. Además, durante la entrega de los premios se otorgó una mención especial a los periodistas ucranianos. Valentín Cataldo tiene los detalles.

Mayo 9, 2022 | 21:24 hrs

Mantente informado al instante. ¡Haz clic y únete a nuestros canales en WhatsApp®!