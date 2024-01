Presentan trofeo del Campeonato Mundial de "League of Legends"

En colaboración con la firma de joyería Tiffany & Co., Riot Games presentó el trofeo del Campeonato Mundial 2022 de “League of Legends”. La copa, de 20 kilos de pesos y hecha con diferentes metales, entre ellos plata fina, incorpora detalles como los cinco roles del juego y grabados con todos los equipos que han ganado el Worlds de “League of Legends”.

Agosto 29, 2022 | 21:50 hrs

