¿Qué países han dicho que no irán a la Cumbre de las Américas?

Pese a que aún no ha sido definida la lista de invitados a la cumbre de las Américas, varios mandatarios se han sumado al pronunciamiento del presidente López Obrador de no asistir al evento si no se invita a todos los países. Entre ellos están los mandatarios de Guatemala, Alejandro Giammattei; de Bolivia, Luis Arce, y de Honduras, Xiomara Castro.

Mayo 18, 2022 | 21:10 hrs

