¿Cómo impacta el juicio de Johnny Depp vs. Amber Heard al movimiento Me too?

El mediático juicio de Johnny Depp vs. Amber Heard provocó que en redes sociales algunos usuarios cuestionaran la veracidad de los testimonios expuestos en el movimiento Me too, usado para exponer casos de violencia de género. Paula Sofía Vázquez, Ana Grimaldo, Melissa Ayala y Tania Hernández analizan el impacto del juicio en el movimiento Me Too.

Junio 17, 2022 | 20:42 hrs

Mantente informado al instante. ¡Haz clic y únete a nuestros canales en WhatsApp®!