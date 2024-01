¿Se detectó un nuevo virus con potencial pandémico en China?: la paparrucha

En redes sociales circula una paparrucha que señala que en China fue detectado un virus con potencial pandémico que ya infectó a 35 personas. La información se basa en un estudio publicado en el New England Journal of Medicine y da cuenta de un henipavirus zoonótico que infectó a 35 personas, pero que hasta ahora no ha provocado más infecciones.

Agosto 26, 2022 | 21:04 hrs

