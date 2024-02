¿Sirve la vacuna de Pfizer Biontech para combatir el Covid-19?: la paparrucha

Publicaciones en redes sociales aseguran que la vacuna contra Covid-19 de Pfizer Biontech no sirve porque no fue probada antes de aplicarse en EUA y Europa a finales de 2020. La publicación surgió luego de que un eurodiputado de extrema derecha publicó un video en el que una alta funcionaria de Pfizer supuestamente admitió que la vacuna no fue probada. Pero esto es una paparrucha porque se trata de una grabación sacada de contexto.

Octubre 19, 2022 | 21:03 hrs

Mantente informado al instante. ¡Haz clic y únete a nuestros canales en WhatsApp®!