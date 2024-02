¿Ya no te pueden detener por llevar 5 gramos de cannabis?: la paparrucha

El pasado 11 de mayo la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el límite de cinco gramos de cannabis para suponer que la posesión tiene fines comerciales. No obstante, dado que no se determinó inconstitucional el delito de posesión simple, si eres detenido con cinco o menos gramos de cannabis, serás remitido al Ministerio Público, quien podrá o no tomar en cuenta el criterio de la SCJN.

Mayo 27, 2022 | 21:02 hrs

Mantente informado al instante. ¡Haz clic y únete a nuestros canales en WhatsApp®!