Sequía en México sube 15.61%

La sequía en México aumentó 15.61% respecto a los niveles de 2021, una noticia tan triste como cuando Betty La Fea descubre la carta y se pone a llorar. Igual, que no haya agua no es pretexto para no bañarse.

Abril 15, 2022 | 22:18 hrs

