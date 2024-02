Migrantes, el Crudo Viaje

Para muchas personas, migrar es la única opción ante la pobreza, la inseguridad y la violencia que padecen en sus países. Sin embargo, no es el camino más sencillo. Les espera la selva, la extorsión, la discriminación e incluso, la incertidumbre de no saber si llegarán o no a su destino. En el Día Internacional del Migrante, este 18 de diciembre, te presentamos la historia de Cris, Wilmer y Moisés

Diciembre 18, 2022 | 12:35 hrs

