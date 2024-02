Presidente de Ucrania asegura que la situación está “bajo control”

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, aseguró que la situación en la frontera del país está “bajo control” y no hay motivos para entrar en pánico. Por su parte, el ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov, dijo que las tropas de Rusia no están en posición de atacar, pero no debe descartarse la posibilidad de una escalada.

Enero 26, 2022 | 07:27 hrs

Mantente informado al instante. ¡Haz clic y únete a nuestros canales en WhatsApp®!