¿Quiénes son los ganadores de los premios Bafta 2022?

El 13 de marzo se realizó la ceremonia de los Premios Bafta 2022. Entre los galardonados están: “The power of the dog” a mejor película; Jane Campion a mejor dirección; Encanto como mejor película animada; Joanna Scanlan y Will Smith como mejores actores principales.

Marzo 14, 2022 | 08:36 hrs

