Tropas rusas llegan a Kiev

Los bombardeos y las sirenas antiaéreas no han parado de sonar en Kiev, Ucrania. Las tropas rusas han llegado a la capital del país. Mientras el presidente de Rusia, Vladimir Putin, asegura que no se ataca a civiles, algunos medios reportan ataques a lugares no militares. Horacio Rocha Staines nos da los detalles.

Febrero 25, 2022 | 08:37 hrs

