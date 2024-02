Revelan documento de presunto implicado en ataque al Capitolio

Enrique Tarri, expresidente del grupo de extrema derecha en Estados Unidos "Proud boys", fue detenido por su presunta participación en el asalto al Capitolio, pese a no haber estado presente. De acuerdo con The New York Times sí hay pruebas de su participación, un documento titulado “1776 Returns”, que consta de 9 páginas con un detallado plan para perpetrar el ataque.

Marzo 15, 2022 | 11:54 hrs

