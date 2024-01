NFL anuncia cancelación de protocolos por COVID-19

Este 3 de marzo, la NFL anunció que los protocolos aplicados por COVID-19, quedan suspendidos. Los jugadores y staff significa que no tendrán que realizarse pruebas y no tendrán que usar mascarilla o cubrebocas obligatoriamente dentro de las instalaciones deportivas de los equipos. Mientras que los aficionados no tendrán que presentar certificado de vacunación.

Marzo 3, 2022 | 13:32 hrs

