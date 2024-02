Piden justicia para Ivanna, víctima de violación

Ivanna fue agredida sexualmente por dos jóvenes dos días después de haber cumplido 17 años, y actualmente, no se le ha hecho justicia. En entrevista para N+ Media, Iván Soto, padre de Ivanna, señaló que el proceso legal ha sido un verdadero calvario para Ivanna y su familia, pues la Fiscalía del Estado de Durango no le ha brindado el apoyo necesario. Iván señaló que desde que se tomó el testimonio de su hija en la Fiscalía no se le brindó la atención necesaria.

Marzo 15, 2022 | 15:20 hrs

