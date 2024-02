Periodista independiente busca ayudar a familia de bebé que murió y no pueden recoger cuerpo

Yohali Reséndiz, periodista independiente, señaló que durante la investigación del caso del bebé Tadeo, se enteró por una confusión de esta situación. Al tratarse del bebé de una mujer en situación de calle, la familia no pudo recoger al bebé, y junto con negligencia de la dirección, el pequeño no ha sido trasladado al INCIFO. Un familiar recibió el certificado de defunción, pero hasta el momento, el cuerpo no ha sido recogido. La periodista señaló que su intención de pagar el sepelio es una cuestión de humanidad.

Enero 26, 2022 | 19:59 hrs

Mantente informado al instante. ¡Haz clic y únete a nuestros canales en WhatsApp®!