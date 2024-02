¿Los mexicanos van a celebrar el 14 de febrero?

Caro Campos “La reportriz” salió a la calle a preguntar a la gente si piensan celebrar el 14 de febrero. Algunos dijeron que no porque no tienen pareja, otros porque trabajan y unos más porque están viejitos, aunque bueno, para el amor no hay edad.

Febrero 11, 2022 | 22:14 hrs

