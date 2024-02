No hay condiciones para considerar al covid enfermedad endémica: OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que aún no hay condiciones para que la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 pueda ser considerada una enfermedad endémica. Según el organismo, el coronavirus no podrá ser considerada una enfermedad endémica en tanto no haya una estabilidad en la circulación del virus.

Enero 11, 2022 | 21:45 hrs

Mantente informado al instante. ¡Haz clic y únete a nuestros canales en WhatsApp®!