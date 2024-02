¿Qué son y cómo funcionan los NFT?

Los tokens no fungibles o NFTs (siglas de non fungible tokens) son certificados que validan la originalidad y unicidad de un bien digital. Aunque la fiebre por los NFT aún no llega a México, especialistas dicen que ocurrirá. Jorge Rodríguez explica qué son y cómo funcionan los NFT, activos digitales que también funcionan con base en la tecnología blockchain que usan las criptomonedas.

Febrero 4, 2022 | 22:02 hrs

