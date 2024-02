Quebec analiza impuesto para personas no vacunadas

En Canadá, el Gobierno de Quebec analiza implementar un impuesto para las personas que no se han vacunado, pues suponen un importante peso económico para el sistema de salud. Según las autoridades, el 10% de la población de Quebec no están vacunadas, y el 50% de los ingresos hospitalarios corresponden a personas no inmunizadas.

Enero 12, 2022 | 21:11 hrs

