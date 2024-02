Take Two compra al creador del videojuego “Farmville”

La empresa de videojuegos Take Two, dueña de series como “Grand Theft Auto”, compró a la compañía Zynga, responsable del videojuego “Farmville”, por un monto de 12 mil 700 millones de dólares. La compra busca acercar a Take Two al sector de videojuegos en aplicaciones móviles.

Enero 11, 2022 | 22:29 hrs

Mantente informado al instante. ¡Haz clic y únete a nuestros canales en WhatsApp®!