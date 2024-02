Tom Morello y Serj Tankian comparten clases de música a niñas afganas

Los músicos Tom Morello, de Rage Against the Machine, y Serj Tankian, de System of a Down, compartieron parte de una composición creada con niñas afganas a quienes dieron clases de guitarra previo a la caída de Kabul a manos de los talibanes.

Febrero 18, 2022 | 21:22 hrs

