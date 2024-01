¿México y España hacen las pases tras visita de ministro de Exteriores?

El ministro de Asuntos Exteriores de España, Manuel Albares, visitó México y se reunió con senadores mexicanos, a quienes dijo que el Gobierno español no se opone a la reforma eléctrica, siempre y cuando la ley no sea retroactiva. Albares también sugirió que la relación entre México y España no debería pausarse, como sugirió el presidente López Obrador. Estefanía Veloz, Alejandro Encinas, Laura Ballesteros y Héctor Jaramillo analizan las declaraciones del ministro Albares Bueno.

Marzo 10, 2022 | 21:00 hrs

