AIFA no es lo que necesitan los mexicanos: De la Madrid

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) no es lo que necesitan los mexicanos ya que no será posible que funcione al mismo tiempo que el actual, además de que no hay logística en la conectividad con la Ciudad de México y la espera por el tráfico aéreo será mayor, indicó Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey.

Marzo 23, 2022 | 13:10 hrs

