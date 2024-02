Epidemia de covid está en desaceleración en México, dice López-Gatell

Hugo López-Gatell afirma que la epidemia de covid en México está en desaceleración, pero no en reducción; reitera que el 78% de las personas hospitalizadas no están vacunadas, pero no por falta de acceso a la vacuna

Enero 28, 2022 | 07:49 hrs

