Se frustra acuerdo entre Estados Unidos y Zacatecas

El presunto acuerdo entre el embajador de EEUU en México, Ken Salazar y el gobernador, David Monreal, sobre diversas líneas de seguridad, procuración de justicia y tráfico de personas no podrá llevarse a cabo, ya que según el presidente López Obrador no puede haber éste porque no se ha realizado desde el Gobierno federal

Octubre 10, 2022 | 22:49 hrs

