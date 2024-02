Alumnos de una comunidad en Guerrero toman clases bajo un árbol

La deserción escolar no siempre tiene que ver directamente con que los niños no quieran o no pueden volver a clases; en ocasiones, las condiciones de los planteles son determinantes; en la comunidad Caridad, en San Marcos, Guerrero, alumnos de una secundaria toman sus lecciones prácticamente bajo un árbol

Septiembre 1, 2022 | 22:55 hrs

