‘No nos demos por vencidos’: AMLO sobre mineros atrapados en Coahuila

Sobre los trabajos para rescatar a los 10 mineros en El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, el presidente López Obrador aseguró que se está dialogando con los familiares de los trabajadores atrapados. Subrayó que no se les dará por muertos hasta que se tengan las evidencias y que no va a suceder lo de Pasta de Conchos. ‘La instrucción es no nos demos por vencidos’, dijo

Agosto 26, 2022 | 22:50 hrs

Mantente informado al instante. ¡Haz clic y únete a nuestros canales en WhatsApp®!